Covid 19: saltati 50.000 interventi chirurgici e 4 milioni di visite

In Sicilia nei 3 mesi di emergenza coronavirus sono saltati 50.000 interventi chirurgici e 4 milioni di visite ed esami non urgenti. La paura del contagio e la destinazione di risorse ed attenzioni dedicata all’emergenza ha indotto i presidi a rinviare, o annullare, le prenotazioni. Il rinvio di operazioni delicate e lo slittamento nell’esame di alcune patologie come quelle cardiache hanno provocato aggravamenti ed anche decessi probabilmente evitabili. L’assessorato alla salute ha cercato di rimettere in moto tutta l’attività ospedaliera con una circolare del 24 maggio con la quale si dà l’autorizzazione ad interventi e visite non urgenti. Per la specialistica priorità a pazienti con malattie rare e con prestazioni richieste da classe D (da garantire entro un mese) e P (da garantire entro 180 giorni). Un lavoro da esaurire entro questo mese prima di tornare ad accettare prenotazioni per nuove visite. Ripartire sarà difficile e più complicato perché con le regole introdotte bisogna distanziare le persone di un metro e mezzo in sala d’attesa e disinfettare ogni 10 minuti l’ambiente tra una visita e l’altra con il conseguente rallentamento nell’erogazione delle prestazioni.