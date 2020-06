Il covid 19 lascia il territorio di Siracusa dove è morto Rizzuto

“Con la guarigione virologica degli ultimi due pazienti covid 19, la provincia aretusa, prima tra le altre province siciliane, ha raggiunto il 6 giugno 2020, lo storico traguardo di quota zero”. Lo annuncia l’Asp di Siracusa dopo che nelle settimane scorse aveva comunicato la notizia dell’assenza di pazienti all’ospedale Umberto I, nei mesi scorsi al centro di una bufera per l’esplosione dei contagi, al punto da indurre la direzione sanitaria a chiudere 3 reparti ed a trasferire Oncologia ad Avola. “Ad oggi, infatti, su 251 casi dall’inizio dell’epidemia si registrano 222 guarigioni e nessun paziente positivo. Da 13 giorni – fanno sapere dall’Asp di Siracusa – non ci sono più decessi e da 11 giorni non ci sono più contagi. La direzione dell’Azienda esprime grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, ma invita tutti i cittadini e gli operatori sanitari a non abbassare la guardia, perchè con l’apertura ai turisti potrebbero verificarsi nuovi casi e, dunque, occorre porre la massima attenzione nel mettere in opera tutte le misure che i governi nazionale e regionale hanno varato per gestire al meglio la delicata Fase 2″. La vittima più nota del coronavirus nel Siracusano è stata il direttore del Parco archeologico di Siracusa Calogero Rizzuto, già soprintendente di Ragusa, morto in terapia intensiva.