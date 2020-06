L’addio al Maestro Nino Lombardo, galantuomo d’altri tempi

Al pianoforte è stato il re dei night club e delle sale da ballo negli anni 70’ e 80’. Il Maestro Nino Lombardo è morto a Catania all’eta di 87 anni lasciando il ricordo di uomo elegante, signorile, di grande intrattenitore. Amatissimo dal pubblico ha attraversato radio, teatro e tv facendo ballare al suono della sua musica mediterranea ma con il jazz nel dna. Nino Lombardo è stato una “scoperta” di Pippo Baudo che lo invogliò a cominciare una carriera ricca di successi.

Per trent’anni ha collaborato con il Teatro Stabile di Catania firmando dai primi anni 60 le musiche di spettacoli fortunati, da “Don Giovanni in Sicilia”, a “Pensaci, Giacomino”, a “Cronaca di un uomo” del 1967, con Tuccio Musumeci. E’ stato protagonista con la sua orchestra del “Festival della canzone siciliana”, “Insieme”. “Gira la ruota”, “Noioggi”. In radio è ospite a “Gran Varietà” di Dorelli, in tv è più volte a “Domenica in” e a Canale 5 per “La Giostra” (del 1988). Ha suonato per Achille Togliani, Rascel, Chiari, Bongusto, Matia Bazar. Una carriera fitta di successi senza lasciare mai Catania, la città cui è stato sempre legato.