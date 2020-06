Covid Team turistici in Sicilia per monitorare i vacanzieri

La Regione ha lanciato i Covid Team turistici. Per seguire da vicino quanti arriveranno sull’Isola per le vacanze e tenere sotto controllo l’eventuale insorgenza del virus è stato istituito un team per ogni provincia, due in quelle più popolose come le città metropolitane. Ogni team è composto da almeno 5 medici, un autista ed infermiere così come le unità speciali di continuità assistenziali ((Usca). Sono stati assunti già 80 medici che hanno seguito un corso di formazione. La direttiva dell’assessorato alla Sanità prevede che le Asp attivino entro l’8 giugno una unità speciale di continuità assistenziale ogni 50 mila abitanti mentre attualmente ne è prevista una ogni 100 mila, Il 70 per cento delle unità dovrà essere attiva durante il giorno ed il 30 per cento di notte. Grazie alla app “Sicilia sicura” una volta ricevuta la segnalazione scatta l’allarme alla Uscat e dopo il triage telefonico il turista è segnalato alle unità territoriali In caso di positività il team indirizzerà il paziente in un ospedale covid o in una struttura per l’isolamento. L’App è su base volontaria ma è stata fortemente raccomandata dallo stesso presidente della Regione Nello Musumeci per facilitare il monitoraggio sul territorio.