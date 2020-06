Apertura del giornale radio incentrata sulla situazione confortante del covid 19 in Sicilia, che vanta un tasso di mortalità basso, e sull’istituzione dei Covid Team turistici in Sicilia. Poi finanziamenti in arrivo per i comuni iblei dopo il coronavirus e tanta cronaca. Infine la consueta e ricca pagina sportiva.

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI VENERDI 05 GIUGNO 2020