Caro voli, caro alberghi, caro case: queste le caratteristiche del turismo dell’estate 2020 in Sicilia

Caro voli, caro alberghi, caro case. Il turismo dell’estate 2020 in Sicilia si presenta con tante incognite. L’emergenza sanitaria ha acuito problemi strutturali irrisolti e rischia di bloccare lo sviluppo turistico in Sicilia, o peggio, di farlo arretrare. Difficile raggiungere la Sicilia almeno in Giugno perché i voli sono pochi e cari. Le compagnie low cost cominceranno ad operare solo a fine mese e il traffico è gestito in massima parte da Alitalia che impone tariffe in certi casi proibitive. Per volare a Roma non bastano 150 euro per la sola andata e per Milano si arriva anche a 200 euro. La scarsa offerta di voli ha fatto scattare in alto le tariffe e anche le low cost che hanno tagliato fino al 50 per cento delle destinazioni servite non saranno un‘alternativa economica per chi vorrà raggiungere o lasciare la Sicilia.

I turisti troveranno prezzi alti per affittare case e ville che quest’anno sono la soluzione alternativa agli alberghi e scelta privilegiata delle famiglie. Lo scorso anno un portale specializzato in affitti di case vacanze pose Modica e Ragusa in testa alla classifica per il fitto di una casa per una settimana. Modica la più economica in Italia con 343 euro, Ragusa a 358 euro. Lo stesso portale riporta quest’’anno per il periodo di agosto i prezzi per le stesse destinazioni. A Modica ci vogliono 647 euro, con un aumento del 90 per cento a Ragusa Ibla 700, quasi il 100 per cento in più. Sampieri e Marina di Ragusa e comunque tutta la fascia costiera sono ancora più cari perché non si scende sotto gli 800 euro a settimana. Non va meglio nelle altre provincie più gettonate come il trapanese dove la media si colloca sui 600 euro. Anche gli alberghi costeranno di più per la lievitazione dei costi di gestione ma almeno ci sarà l’incentivazione del tre per uno, come al supermercato. Ogni tre notti, infatti, la Regione ne offrirà una gratuita. L’assessore al turismo Manlio Messina conta così di portare due milioni di turisti in Sicilia ma con questi chiari di luna sembra impresa ardua.