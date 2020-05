Scende per la prima volta sotto quota 1.000 il numero di malati da covid 19 in Sicilia. Questa la situazione delle ultime ore in Sicilia, suddivisa per province:

Agrigento, 35 positivi (0 ricoverati, 105 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 18 (3, 145, 11);

Catania, 444 (27, 529, 99);

Enna, 18 (2, 378, 29);

Messina, 136 (24, 372, 57);

Palermo, 299 (17, 244, 35);

Ragusa, 18 (0, 72, 7);

Siracusa, 17 (1, 205, 29);

Trapani, 15 (0, 120, 5).