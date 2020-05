AUDIO Giornale Radio CdR Edizione di domenica 31 maggio 2020

In questa edizione le nuove regole per i turisti in Sicilia, che saranno tracciati dal 3 giugno. Poi i parcheggi gratuiti sulle strisce blu a Modica, dal momento che il servizio risulta ancora sospeso. Il progetto Kassandra che parte proprio da Modica. La foto astronomica della maestra ragusana scelta dalla Nasa. Infine tutti gli ultimi aggiornamenti sullo sport ibleo.

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2020