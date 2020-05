Sicilia terza regione d’Italia con meno contagi da coronavirus

La Sicilia, dopo Calabria e Sardegna, è la terza regione d’Italia a più basso numero di nuovi casi di covid 19 rispetto alla popolazione. L’Istituto Superiore di Sanità conferma tuttavia che l’indice di trasmissibilità del coronavirus è analogo a quello di regioni come la Lombardia, che hanno un’incidenza più alta di casi, ma definisce “incoraggiante” il contesto siciliano. In Sicilia, nella settimana tra il 18 e il 24 maggio, a cavallo tra la fine di un eventuale primo ciclo di incubazione e l’inizio di un secondo ciclo dopo le riaperture del 4 maggio), si sono verificati in tutto 22 casi. L’incidenza è dunque di 0,44 casi ogni centomila abitanti. L’indice di trasmissibilità Rt, che calcola quante persone in media contagia un singolo infetto, anche tenendo conto delle misure di contenimento, è pari a 0,75, con un’oscillazione tra 0,44 e 1,19. La maggioranza dei 22 casi registrati viene dalle province di Siracusa e Catania con Trapani e Ragusa ai minimi assoluti.

I tecnici spiegano che, anche se l’Rt siciliano è fra i più alti registrati, non c’è da preoccuparsi: “Quando il numero di casi è molto piccolo, alcune regioni possono avere temporaneamente un Rt superore a 1, che è la soglia ritenuta allarmante, a causa di piccoli focolai locali che incidono sul totale regionale, senza che questo rappresenti un elemento preoccupante”. L’Rt siciliano resta al di sotto di 1 e vuol dire che ogni positivo produce meno di un nuovo caso di infezione.