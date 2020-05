AUDIO Giornale Radio CdR Edizione di sabato 30 maggio 2020

Cronaca in apertura con la lite con tanto di balestra a Vittoria in cui però è stato proprio l’aggressore a finire in prognosi riservata. Poi l’andamento rassicurante del covid 19 che allenta ancora di più la presa in Sicilia. Un servizio su musei e siti aperti nell’Isola sabato e domenica, il ricordo di Lele Assenza e il 99° anniversario dell’eccidio di Passo Gatta a Modica, tante altre news e lo sport.

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI SABATO 30 MAGGIO 2020