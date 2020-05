In Sicilia si può incontrare un positivo al covid 19 ogni 3.000

“Non siamo preoccupati ma dobbiamo comunque stare attenti, il virus non è ancora andato via del tutto”. A dichiararlo è l’infettivologo dell’ospedale Civico di Palermo, Tullio Prestileo. Prestileo sottolinea che in Sicilia il covid 19 non circola moltissimo: “Nella nostra terra il virus c’è ancora – dice l’infettivologo a Gds.it – ci sono circa 1.400 persone con diagnosi posta, queste persone con una certa gradualità guariranno dall’infezione e dobbiamo stare attenti che queste 1.400 persone non infettino altre persone. Dico questo perché secondo i miei calcoli un po’ grossolani abbiamo la possibilità di incontrare una persona positiva al coronavirus ogni 3.000 persone”.

Significa che davvero siamo lontani dal rischio secondo Prestileo, che però sottolinea: “Un’altra cosa è essere certi che il rischio non ci sia affatto. Continuiamo a mantenere le distanze, usiamo le mascherine e laviamoci sempre le mani più spesso e possibile, solo così azzereremo e batteremo il virus definitivamente”. Sugli spostamenti tra regioni commenta: “Un rischio per la Sicilia? Assolutamente no, basterà sempre mantenere le distanze e usare le protezioni e anche se dovesse arrivare un pullman di milanesi non sarebbe affatto un rischio”.