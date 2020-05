Focus sulla provincia di Trapani “covid free” per sole 24 ore. Poi la cronaca con 2 episodi a Modica. Un servizio sulla sanità siciliana che per la Cgil non sarebbe a misura di anziano. E poi tanto altro, infine l’ampia pagina di sport.

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI GIOVEDI 28 MAGGIO 2020