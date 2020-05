Cambiano gli ospedali in Sicilia dopo la prima fase emergenziale del covid 19, vi spieghiamo come nel servizio di apertura del Giornale Radio CdR che prosegue poi con la notizia dell’atto vandalico con furto in una scuola di Vittoria e la ferma condanna in merito del ministro dell’istruzione Azzolina. Poi la cronaca e per finire lo sport.

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI SABATO 23 MAGGIO 2020