In Sicilia i negozi potrebbero aprire la domenica? Ipotesi al vaglio

Si aprono spiragli sulle aperture delle attività commerciali al dettaglio la domenica e nei festivi in Sicilia. Il presidente della Regione annuncia che si terrà un confronto dopo il quale verrà valutata un’eventuale modifica alle attuali disposizioni. «L’opportunità di riaprire alcune attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sarà valutata, nei prossimi giorni, con la necessaria attenzione – dice Musumeci – ogni decisione, comunque, non potrà prescindere da un confronto con i vertici regionali delle organizzazioni di categoria e sindacali, fissato per martedì e giovedì della prossima settimana».