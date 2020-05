AUDIO GR chiarezza sulle mascherine / soldi a Ragusa e Modica

Edizione del Giornale Radio che si apre con il punto della situazione definitivo sulle regole di utilizzo delle mascherine in Sicilia. E poi pioggia di finanziamenti per Ragusa e Modica, i ritardi nell’erogazione del reddito di emergenza e tanto altro. Nella seconda parte le ultime sul processo a carico del vittoriese che alla guida di un suv travolse e uccise 2 bimbi. In chiusura l’ampia pagina di sport.

Premere “Play” sul lettore audio sotto per far partire il Giornale Radio CdR

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI MARTEDI 19 MAGGIO 2020