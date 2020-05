La Sicilia è tra le regioni con “bassa probabilità di aumento di trasmissione del covid 19 e un basso impatto sui servizi assistenziali. Ha una incidenza settimanale bassa e intermedia-bassa e qui il lockdown ha impedito il diffondersi dell’infezione”. E’ la sintesi del report dell Iss (Istituto Superiore della Sanità) dopo la prima settimana dall’allentamento delle misure, fra il 4 e il 10 maggio. Si tratta del primo monitoraggio della fase 2 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, che servirà per dare o meno il via libera alle riaperture nelle varie regioni. Il monitoraggio settimanale diventerà uno strumento fondamentale nelle prossime settimane per i decisori politici di governo e regione che dovranno assumere provvedimenti di allentamento o restringimento delle misure in relazione all’andamento epidemiologico. Il report registra in Sicilia un’incidenza settimanale di casi bassa, un trend in discesa e l’indice di contagio pari a 0,54. L’indice Rt calcola il numero medio di infezioni secondarie prodotto da un singolo infetto in relazione al contesto epidemiologico. Nel dettaglio delle provincie siciliane Ragusa si colloca a metà classifica con lo 0,89 di rischio contagio. La provincia meno a rischio è Palermo 0,66, seguita da Caltanissetta, 0,75, e Agrigento (0,77). Trapani è invece a 0,99 per rischio di contagio.

Le tre regioni osservate speciali, con rischio “moderato”, sono Molise, Umbria e Lombardia. Il Molise è passato al livello 3 a causa di un nuovo focolaio di trasmissione, in Umbria l’indice di contagio è 1,23, ed in Lombardia, dove l’indice di contagio è 0,62, “si assiste a una riduzione di segnali di sovraccarico dei servizi sanitari”, ma “rimane elevato il numero di nuovi casi segnalati ogni settimana, seppur in diminuzione”. L’indice più basso di trasmissione è in Emilia con 0,6 ed in Sardegna con lo 0,24.