E’ lo scrittore Samonà il nuovo assessore regionale ai beni culturali

Il successore del defunto Sebastiano Tusa alla carica di assessore regionale ai Beni culturali e della Identità siciliana è Alberto Samonà. Palermitano, classe 1972, è giornalista professionista e scrittore. Un cerchio che si chiude dopo mesi dal drammatico incidente aereo che costò la vita a Tusa, lasciando senza guida un settore di vitale importanza per la Sicilia. Il neo assessore appartiene ad una illustre famiglia di architetti e studiosi della tradizione popolare siciliana. Alberto Samonà ha scritto e pubblicato numerosi saggi ed è consigliere d’amministrazione della prestigiosa Fondazione Piccolo di Calanovella. Dal settembre 2018 è responsabile del settore cultura della Lega Sicilia.

“Questa scelta mi rende veramente orgoglioso perchè sono legato da sempre alla mia terra, e se sono rimasto in Sicilia è perchè credo in questa isola e, nonostante avessi avuto delle opportunità di andare via, sono rimasto con convinzione e con il cuore”. Queste le prima parole del neo assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Alberto Samonà.