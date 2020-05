Da lunedì “liberi tutti” con cautela e distanziamento: ecco le regole

Da lunedì “liberi tutti” ma con cautela e distanziamento, seppur ridotto. La fase 2 entra nel vivo e comporterà innanzitutto la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti. Nei bar potranno essere serviti caffè e bibite, mentre il gelato non potrà essere consumato all’interno per evitare gli assembramenti. Più coperti anche nei ristoranti dove il limite dei 4 metri quadrati attorno a ogni tavolo sarà ridotto così da garantire un maggior numero di posti. non ci sarà distanza obbligatoria fra le persone che convivono. Apriranno i barbieri ma dovranno avere la visiera in plexiglas, visto il contatto diretto col cliente; ci saranno meno vincoli invece per parrucchieri ed estetiste.

Un alleggerimento delle norme imposte dall’Inail riguarda le spiagge siciliane dove la distanza di sicurezza sarà di tre metri e mezzo, molto meno dei 5 metri previsti nel resto d’Italia con uno spazio di 10 metri quadrati per ciascun ombrello. I bagnanti – che anche in questo caso non sono tenuti a stare distanti se convivono – dovranno essere accompagnati al proprio posto da uno steward. Vietati giochi che comportano assembramenti, mentre racchettoni o surf potranno essere tranquillamente praticati. La distanza dovrà essere garantita anche sulle spiagge libere, per le quali “si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza”. Negli alberghi bisognerà indossare inoltre la mascherina e, anche in questo caso, bisognerà mantenere la distanza di un metro.

Altro novità importante riguarda gli spostamento all’interno della Regione. Saranno possibili già da lunedì e senza autocertificazione. Sul fronte spostamenti dentro la regione, saranno tutti liberi già da lunedì, senza autocertificazione. L’Italia si prepara a riaprire le frontiere con il resto d’Europa. E’ prevista la possibilità dal 3 giugno di entrare in Italia dai Paesi dell’Unione europea, dell’area Schengen compresi Svizzera e Monaco. Per chi varcherà i confini non sarà più prevista la quarantena obbligatoria con isolamento di 14 giorni. Una misura che mira a far riprendere il flusso turistico in vista dell’estate.