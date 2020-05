Nell’edizione di sabato 16 maggio del Giornale Radio CdR focus sul secondo suicidio in pochi giorni in provincia di Ragusa, poi tutte le novità al via da lunedì con la Fase 2 anti covid 19 che entra nel vivo. Infine tanta cronaca e le ultimissime dal mondo dello sport ibleo.

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI SABATO 16 MAGGIO 2020