Solo 4 nuovi casi positivi di covid 19 in Sicilia e oltre 150 guariti

Nuovi contagi al minimo storico in Sicilia dall’inizio dell’emergenza coronavirus: erano settimane, infatti, che non si registrava un numero di positivi così bassi, solo quattro in più rispetto alle 24 ore precedenti. Scendono sotto le duemila unità le persone attualmente malate di covid 19, grazie ai 151 nuovi guariti. Calano anche i ricoveri e i posti occupati in terapia intensiva, non smettono di crescere purtroppo i decessi, 4 in più rispetto a ieri (due in provincia di Palermo, uno a Catania e uno a Messina). Una situazione dunque che si mantiene positiva, a otto giorni dall’avvio della “fase 2” in Sicilia, ma ancora ci vorrà un po’ per capire i veri effetti delle riaperture, anche in vista del 18 maggio, quando l’Isola potrebbe allentare ulteriormente le restrizioni.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 105.017 (+1.883 rispetto a ieri), su 94.034 persone: di queste sono risultate positive 3.343 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.911 (-151), 1.171 sono guarite (+151) e 261 decedute (+4). Degli attuali 1.911 positivi, 249 pazienti (-38) sono ricoverati – di cui 15 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.662 (-113) sono in isolamento domiciliare. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 67 (0 ricoverati, 69 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (13, 53, 11); Catania, 679 (59, 273, 95); Enna, 225 (32, 167, 29); Messina, 354 (63, 151, 53); Palermo, 376 (55, 37, 33); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 53 (21, 159, 27); Trapani, 22 (2, 112, 5).