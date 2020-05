Fase 2: trend positivo in Sicilia, ma gli assembramenti creano rischi

Trend tutto sommato positivo in Sicilia in merito al contenimento della pandemia da coronavirus, anche se purtroppo si continua a morire. Tuttivia la Sicilia in questo momento ha retto più che egregiamente l’urto, dirigendosi sempre più verso i “contagi zero”: ora sono circa una decina al giorno, con aumenti e diminuzioni irrisorie. I guariti crescono sempre di più, il numero dei malati (attuali positivi) è in continua discesa, ospedali e terapie intensive si svuotano. Palermo è sempre il capoluogo di Regione con il minor numero di contagiati d’Italia (per percentuale di popolazione, lo 0,043%) e la Sicilia è seconda nella stessa classifica (0,066%) solo dietro la Calabria.

Ma ci sono un paio di cose che non fanno stare sereni per il proseguo della fase 2. La prima: dalle immagini in giro per l’Isola si vede distintamente in molti casi una situazione da “liberi tutti”, tanto che moltissimi sindaci (primo fra tutti quello di Palermo) hanno lanciato appelli a rispettare le norme e le distanze, minacciando di richiudere tutto. E sarebbe un vero peccato sprecare quanto fatto fino ad ora a causa di atteggiamenti irresponsabili di alcune persone. Nella settimana tra il 2 e il 9 maggio, i nuovi contagi sono passati da 3.212 a 3.313, con una crescita del 3,1%, la metà rispetto alla stima precedente. Gli attuali malati sono passati da 2.186 a 2.080 (-106), i guariti da 787 a 977 (190 in più), i ricoveri in ospedale sono passati da 426 a 294 (-132), le terapia intensive si sono ridotte quasi della metà (da 30 a 17, i decessi da 240a 256 (+16, come la settimana precedenti). Sono stati effettuati più di 17.000 tamponi, per un totale di oltre 100.000 da inizio emergenza. Solo 3 province su 9 hanno avuto un aumento di attuali positivi in questa settimana: Palermo (+11), Catania (+15) e Agrigento (+2), il resto ha visto i casi scendere.