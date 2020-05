Riorganizzazione degli ospedali in Sicilia alla luce della netta diminuzione di contagi da covid 19

La tendenza positiva si conferma e l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza pensa ad un nuovo piano di riorganizzazione degli ospedali per la pandemia da covid 19. In Sicilia, negli ultimi 4 giorni, la media giornaliera dei nuovi casi di coronavirus è scesa a poco più di 10. E’ un numero considerato quasi “trascurabile” dagli statistici che proiettano a fine giugno la quota “contagi zero” . Sulla base di questi numeri l’assessore pensa quindi a come riorganizzare il sistema dei covid hospital. “Alcune settimane fa – dice Razza – abbiamo elaborato un piano regionale dell’emergenza che arrivava fino a 3.600 posti letto. Fino al 18 maggio teniamo ferme quelle indicazioni finché non capiremo quali sono i primi effetti delle riaperture. Ma dobbiamo ridurre il numero di strutture impegnate con l’emergenza Covid 19 senza far emergere rischi per la nostra popolazione”.

Il nuovo piano prevede solo 5 ospedali che gestiranno l’emergenza Covid. Tra questi è stato confermato il Maggiore di Modica e poi Partinico, Barcellona Pozzo di Gotto e Noto. Razza ha rilevato la grande professionalità di queste strutture che hanno tamponato al meglio la fase più acuta dell’emergenza e dove la Regione è pronta ad investire ancora in servizi ed apparecchiature. L’obiettivo è dunque di scendere dagli attuali 3.600 posti creati in Sicilia a 1.200 posti letto. Dice ancora Razza: “Da qui alla fine dell’estate dovremo poi fare un piano post emergenziale di transizione per coinvolgere le strutture più attrezzate in vista di una seconda ondata di contagi in autunno. Speriamo che non ci sia, ma siccome ci sono modelli che dicono anche questo, dobbiamo proteggere la nostra economia prevedendo un numero di strutture adeguate a fronteggiare una nuova emergenza”.