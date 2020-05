La Finanziaria è stata varata dall’Ars ma Roma solleva più di un dubbio sulla manovra. Troppi soldi per contributi a fondo perduto e utilizzo dei fondi Poc (Piano operativo complementare) non per investimenti ma per spesa corrente. Sono sostanzialmente questi i due piedi di argilla della manovra varata dal governo Musumeci, che prevede un miliardo 200 milioni attingendo a fondi statali e 300 dei fondi Poc. Il documento finanziario dovrà passare ora l’esame del Ministero dell’Economia che ha fatto arrivare al presidente Musumeci in via informale più di un rilievo soprattutto per i soldi del fondo europeo. L’impalcatura della finanziaria regionale che copre comparti diversi, che dà contributi a tutti i livelli potrebbe essere smontata o comunque di molto ridimensionata facendole diventare molto meno “imponente” da quanto dichiarato dall’assessore al Bilancio Gaetano Armao. Altra grana per Musumeci è la gestione di tutte queste risorse da parte della macchina burocratica regionale. Bisognerà infatti pubblicare bandi, preparare i decreti e fare arrivare questi soldi nelle tasche delle varie categorie. Un compito veramente arduo alla luce di quanto già successo per le richieste della Cassa integrazione che hanno mandato in tilt l’assessorato al Lavoro.