Via libera al ritorno nell’Isola dei siciliani fuori sede per ricongiungersi alle loro famiglie

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dà il via libera a quanti si vogliono ricongiungere alle proprie famiglie. Il governatore rivede quindi la sua posizione ed accoglie le tante richieste da parte di studenti e familiari residenti fuori regione che volevano rientrare in Sicilia. Musumeci ha chiesto al ministero dei Trasporti di far aumentare le corse per permettere ai siciliani sorpresi fuori dalla Sicilia di tornare: “Adesso allarghiamo un po’. Possono rientrare anche coloro che si vogliono ricongiungere con le proprie famiglie ma devono rispettare le solite regole, cioè la verifica al momento dello sbarco e poi la quarantena”. Per favorire il rientro è stato pertanto chiesto di portare i voli da Roma per Palermo e Catania da 2 a 4 cercando nel contempo di calmierare i prezzi dei voli Alitalia. Per i collegamenti ferroviari viene mantenuta la corsa del treno da Roma a Messina, e per quanto riguarda lo Stretto si passerà dalle attuali 5 corse a 8 corse giornaliere.

“Nessuno – avvisa però il presidente – deve pensare che la fase 2 sia un ‘tutti liberi’, stiamo attenti. Il dato di tre regioni deve farvi riflettere. Veneto, Lombardia e Piemonte assieme hanno 60 mila positivi in questo momento. La Sicilia, regione particolarmente popolosa, ne ha 2.200. Ecco, noi vorremmo che questo dato possa scendere man mano che passano i giorni. Guai a dover registrare una nuova impennata”.