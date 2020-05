Tutte le novità sui trasporti da lunedì in Sicilia illustrate da Falcone

Nel nuovo provvedimento in vista dell’inizio della Fase 2 il Ministero dei Trasporti ha accolto la richiesta di Enac per la ripresa della piena operatività degli scali di Roma Ciampino e Firenze Peretola e ha riprogrammato il quadro di Frecce, Intercity e Treni Italo per “integrare l’offerta di servizi di trasporto nel rispetto delle previsioni sul corretto utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi”. Nel provvedimento congiunto di Mit e Ministero della Salute si ribadisce poi la proroga ” al 17 maggio dell’efficacia di tutte le altre misure limitative, relative alle Regioni Sicilia e Sardegna, adottate in precedenza per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid19″. Ciò significa che continueranno a essere aperti gli aeroporti di Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria ma sempre con lo stesso limitato numero di voli. Due voli al giorno Alitalia per Roma da Palermo e Catania e i collegamenti minimi di Dat con le isole minori. Comiso e Trapani restano dunque chiusi ai voli. Peri collegamenti ferroviari resta l’Intercity Roma-Palermo con i relativi treni di ritorno. Ma anche il treno per la Sicilia continuerà ad essere limitato in arrivo e in partenza a Villa San Giovanni.

L’assessore ai Trasporti Marco Falcone ha invece annunciato novità in tema di trasporti regionali: “Da lunedì 4 anche il trasporto ferroviario in Sicilia entrerà nella ‘Fase 2’ dell’emergenza coronavirus: le corse regionali saliranno dal 20% che abbiamo mantenuto durante il lockdown, a circa il 60% rispetto ai numeri precedenti alle restrizioni. Fermo restando le limitazioni sui treni provenienti da fuori Sicilia, garantiamo così il distanziamento sociale necessario per evitare una nuova crescita dei contagi, ma anche avviamo un progressivo miglioramento del servizio a vantaggio della libera circolazione dei cittadini. Riaccendiamo così il motore della Sicilia riavviando le corse sulle tratte più frequentate dai pendolari come la Palermo-Catania, la Messina-Palermo, la Messina-Catania-Siracusa e la Agrigento-Palermo. Nella seconda decade di maggio, poi, è in programma la riapertura della Catania-Caltagirone e della Siracusa-Modica-Caltanissetta. Gradualmente si torna alla normalità, mentre ci prepariamo all’arrivo su tutta la rete siciliana dei nuovi treni acquistati dal Governo Musumeci, previsto per luglio”.