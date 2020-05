Anche il comune di Noto dice “No” alle antenne del 5G

Il Comune di Noto vieta l’installazione di antenne 5G o la loro sperimentazione su tutto il territorio di propria competenza. Il sindaco Corrado Bonfanti ha firmato un’ordinanza sindacale che resterà in vigore per 6 mesi, prorogabile per ulteriori 6 mesi, in attesa delle nuova classificazione sugli eventuali effetti cancerogeni annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando di fatto il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea. “Ho avuto modo di confrontarmi con genitori di bambini che riescono a sentire grazie ad impianti cocleari che gli sono stati impiantati – spiega il sindaco Corrado Bonfanti – e per queste famiglie, così come per tutti noi, in attesa di risultati scientifici più confortanti, ritengo procrastinabile o addirittura non necessaria per il nostro territorio, l’installazione o la sperimentazione di antenne con tecnologia 5G. La tutela della salute è un aspetto molto importante, anche alla luce dell’attuale pandemia. C’è un tempo per tutto e oggi abbiamo ben altre priorità a cui dedicare tutti i nostri sforzi. Non vogliamo permettere, fino a quando non ne sapremo di più, che sul nostro territorio sorgano pericoli per la salute umana”.

In provincia di Ragusa era stato il comune di Modica il primo ad opporsi all’installazione delle antenne 5G per le stesse motivazioni.