Covid 19: nessun morto in Sicilia martedì 28 per la prima volta

Nessun morto in Sicilia nella giornata di martedì 28 per coronavirus per la prima volta dall’11 marzo. E’ stato un giorno importante per l’Isola che potrebbe avere invertito definitivamente la strada ed avviarsi verso l’uscita dal tunnel.Anche i nuovi contagiati scendono perché sono stati 20 in più, mentre martedì erano 30 e i ricoveri (tredici in meno). I dati del bollettino giornaliero della regione di mercoledì che stiamo entrando in una fase nuova dell’epidemia. Lo dimostra pure l’indice R0 (erre con zero) che indica il numero medio di persone che un singolo infetto può a sua volta infettare: secondo uno studio dell’Istituto di Igiene dell’università di Palermo in Sicilia questo indicatore attualmente oscilla tra 0,5 e 0,7, al di sotto della soglia di allerta che è pari o superiore a 1. Il numero dei tamponi è cresciuto di 2.352 e si attesta su 75.360. Ragusa resta leader tra le province siciliane da tutti i punti di vista. Registra 54 positivi seguita da Agrigento con 69. I numeri più alti sono a Catania con 665 positivi.