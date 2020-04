La Sicilia perderà quasi il 40% delle presenze turistiche nel 2020

La Sicilia perderà quasi il 40% delle presenze turistiche nel corso di quest’anno ma nonostante tutto sarà la regione che avrà la perdita minore. Lo studio dell’Enit (Ente nazionale per il turismo) ha messo in risalto l’impatto del covid 19 sul turismo in Italia elaborando alcune proiezioni significative. Lo studio si basa sulle prenotazioni per questa estate pervenute fino allo scorso 12 aprile dalle quali risulta che la filiera turistica dell’Isola subirà una contrazione di “appena” il 39,5% (dato riferito a Palermo, ma estendibile alle altre città d’arte del circuito siciliano come Taormina, Cefalù, Siracusa, il trapanese e gli Iblei). La perdita maggiore è nel turismo internazionale (-22,7%) mentre quello nazionale regge ancora (-16,8%). Sarà dunque il turismo nazionale a salvare la Sicilia con visitatori che viaggeranno verso il sud evitando di andare all’estero. Anche l’impatto del turismo straniero sarà meno grave in Sicilia rispetto mete turistiche più tradizionali come Venezia, Roma ,Napoli e Firenze.

L’Enit si proietta anche al prossimo biennio e conclude che “entro il 2023 tutte le città accoglieranno un numero di viaggiatori maggiore rispetto al 2019. Ciò riflette il trend dei viaggiatori domestici, in quanto il viaggiatore internazionale verso l’Italia ritornerà (e non supererà) i livelli del 2019 entro il 2023. Le città con una quota maggiore di viaggiatori domestici (e internazionali a corto raggio) sperimenteranno una ripresa più rapida nel 2021 e nel 2022, poiché si prevede che i viaggi nazionali e a corto raggio si riprenderanno dal post pandemia più rapidamente».

Il Bollettino dell’Ufficio studi dell’Enit realizza un “termometro Italia” dalle sedi Enit nel mondo tenendo conto delle prenotazioni aeroportuali internazionali, dei pernottamenti italiani e stranieri, della spesa turistica, dei focus sui mercati e degli strumenti europei per la ripresa. L’Italia in atto è la più colpita in Europa con un -57,5% di prenotazioni. Si prevede un impatto sulla spesa turistica in entrata dall’estero che si traduce in un calo di quasi 20 miliardi di euro nel 2020 rispetto al livello del 2019. Per i pernottamenti internazionali si prevede un calo di 102 milioni nel 2020 rispetto al 2019. Gli hotel a 3 e 4 stelle hanno perso finora un fatturato di circa 2,5 miliardi. In Sicilia tocca ora ad imprenditori turistici, albergatori, agenzie e tutto il comparto farsi trovare all’altezza del compito e soddisfare la domanda al meglio anche nella prospettiva di migliorare il dato negativo indicato dall’Enit almeno per i restanti mesi dell’anno in corso. Un dato che potrà essere migliorato anche allungando la stagione a settembre ed all’autunno quando la morsa dell’emergenza sanitaria dovrebbe allentarsi, se non scomparire.