Tempi lunghi per i soldi della cassa integrazione in Sicilia

Tempi lunghi (se non lunghissimi) per vedersi accreditare i soldi della cassa integrazione. La Regione ha trasmesso poco più di 500 pratiche all’Inps che deve poi materialmente accreditare le somme. Mentre i morsi della crisi si sentono sempre di più i beneficiari, ad onta di quanto assicurato dall’assessore regionale al lavoro Antonio Scavone, devono fare i conti con le lentezze di una macchina regionale dimostratasi inadeguata. L’assessore aveva assicurato la scorsa settimana che la Regione avrebbe trasmesso ben 1.400 decreti assicurando che gli uffici avrebbero lavorato da 2.000 a 2.500 decreti al giorno. Nulla di tutto ciò perché, come conferma l’Inps, le pratiche arrivano col contagocce. Le pratiche, in tutto, sono 37.277 e riguardano 136.706 lavoratori. Ad analizzare le domande presentate dalle aziende è una task force di 140 persone, alle quali però non sono stati forniti secondo i sindacati strumenti sufficienti: “Il personale della task force è altamente qualificato – scrivono in una nota Alfio Mannino e Gaetano Agliozzo, segretari rispettivamente della Cgil Sicilia e della Funzione pubblica – che ha però ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma solo il 16 aprile e fino al 22 aprile per il suo malfunzionamento non ha potuto trasferire all’Inps alcun decreto”. Un flop annunciato o quasi che graverà tutto sui cittadini siciliani in difficoltà.