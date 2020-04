Musumeci su nuovo decreto covid 19 del governo: “Certe misure sono contraddittorie e paralizzanti”

Nello Musumeci è deluso e chiederà alcune deroghe per la riapertura di attività produttive a partire già dal 5 maggio. Il presidente della Regione vuole un allentamento delle misure alla luce della soddisfacente situazione sanitaria che fa della Sicilia la regione più virtuosa d’Italia. Secco nel giudizio Nello Musumeci: “Sono misure che sembrano contraddittorie e paralizzanti per alcune categorie”. Musumeci non ne fa mistero e fa riferimento innanzitutto a barbieri, parrucchieri ed estetiste che il presidente della Regione pensa di autorizzare con l’obbligo della prenotazione e dell’uso delle mascherine. Dice Musumeci: “È sbagliato rinviare a giugno la riapertura delle piccole botteghe, come quelle di parrucchieri e barbieri. Sarebbe bastato autorizzarli con l’obbligo di ricevere un massimo di clienti al giorno, tutti per appuntamento. Non credo si formerebbero assembramenti, e sarebbe un modo, per migliaia di attività, di ripartire, seppur a scartamento ridotto, per poter almeno pagare l’affitto delle botteghe». Altre perplessità riguardano poi l’autorizzazione all’apertura degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, ma con modalità solo da asporto che rischiano di creare davanti a bar e ristoranti si lunghe code, difficili da disciplinare. Sul fronte sportivo per consentire ai circoli e ad alcuni centri sportivi di poter consentire la ripresa dell’attività evitando magari di far fare docce all’interno e sempre con l’obbligo della prenotazione e del numero di accessi limitato.

C’è poi il fronte della Chiesa ed a sostegno di Musumeci arriva un documento firmato dai vescovi siciliani che hanno manifestato il “disaccordo per l’esclusione arbitraria dalla partecipazione alle celebrazioni religiose che limita la libertà di culto”. Facile ipotizzare a questo punto che Musumeci torni alla carica dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere ed ottenere un allentamento che Roma sembra poco propensa a concedere.