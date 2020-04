“Un atto di fiducia al popolo siciliano”: ordinanza di Musumeci che consente corse e passeggiate

“E’ un atto di fiducia nei confronti del popolo siciliano”: così il presidente della Regione Nello Musumeci definisce la nuova ordinanza in vigore da domenica, che allenta la morsa dei divieti in alcuni settori in particolare. Una leggera e graduale apertura, dice il governatore della Sicilia, che prefigura un ulteriore apertura a partire dal 4 maggio. L’ordinanza del presidente della Regione consente di fare jogging o una passeggiata nei pressi della propria abitazione (massimo entro circa 200 metri) e la consegna a domicilio dei prodotti alimentari anche la domenica e nei giorni festivi. Sarà inoltre consentita la cura del proprio orto, la manutenzione di parchi e giardini e l’allestimento dei lidi balneari. Per agevolare i lavoratori pendolari sullo stretto di Messina viene introdotto un “visto” ed una quinta corsa di traghetti tra Calabria e Sicilia. I lavoratori pendolari che attraversano lo stretto di Messina dovranno quindi compilare un modulo e trasmetterlo al dipartimento regionale della Protezione civile per avere il “visto” di autorizzazione. Esso dovrà essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo per rendere più agevole il transito dei pendolari.

Si tratta di misure molto attese, a cominciare da quella della cura del verde e della campagna, e Musumeci l’ha anche giustificata con la necessità di creare fossati anti incendio in previsione della stagione estiva. Potranno cominciare a preparare i lidi balneari gli operatori del settore per essere pronti all’apertura della stagione. Saranno dunque pulite ed attrezzate le aree destinate allo scopo. Restano invariate le disposizioni di obbligo di quarantena per tutti coloro che arrivano in Sicilia e per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare.