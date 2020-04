Pandemia da coronavirus: la Sicilia si avvia verso un graduale ritorno alla normalità da maggio

La Sicilia si avvia verso un graduale ritorno alla normalità. Per alcune attività inoltre è possibile che si possa partire anche a breve e soprattutto prima della data del 4 maggio. Il comitato dei 14 saggi insediato dal presidente della Regione Nello Musumeci dice sì alla corsa, agli sport all’aria aperta, alla riapertura dei parchi giochi per i bambini, purché si mantengano le distanze di sicurezza e si igienizzino regolarmente superfici e strade. Parere positivo anche ai cantieri dove si lavora con i dispositivi di protezione e alle piccole attività commerciali.

Sono i dati epidemiologi a sostenere le proposte del comitato tecnico-scientifico regionale Covid-19. La Sicilia è l’ultima regione d’Italia per numero di decessi in rapporto alla popolazione: 3,6 ogni centomila abitanti. Dieci volte meno della media nazionale (pari a 36 morti ogni centomila abitanti), 30 volte più basso rispetto alla Lombardia e 5 volte più basso del Veneto. Inoltre, con 5 positivi ogni diecimila abitanti, è la regione con meno contagi in assoluto assieme alla Calabria. Il presidente Nello Musumeci e l’assessore alla Salute Ruggero Razza sono dunque propensi ad un allentamento delle misure tuttora in vigore e che in qualche caso, come quello riguardante l’attività sportiva, sono ancora più severe delle altre regioni.

Dice l’assessore Razza: “Non si può andare oltre la data del 3 maggio perché in Sicilia ci troviamo in una condizione epidemiologica diversa da quella di altre regioni”. Musumeci è comunque più cauto perché se che si dovesse aprire tutto da subito si rischierebbe un impatto del virus finora evitato. Dicono i saggi nella loro analisi: “La condizione è una stretta osservanza sanitaria del territorio, con dipartimenti di epidemiologia pronti a individuare subito i focolai e isolare i positivi. Correre si potrebbe limitare alla mattina presto, nel raggio di pochi chilometri, e si potrebbero autorizzare sport in impianti aperti, vietando l’uso di spogliatoi o docce. Per il commercio si potrebbe cominciare dal piccolo esercizio anziché dai centri commerciali dove è più difficile garantire il distanziamento”.