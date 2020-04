In Sicilia è stabile la curva dei contagi da coronavirus: 46 nuovi positivi

In Sicilia la curva dei contagi resta stabile. A venerdì i nuovi positivi sono 31, mentre ci sono 12 guariti e 3 morti in più rispetto a giovedì. Continua il calo dei ricoveri (sono 6 in meno) e delle persone in terapia intensiva (2 in meno). Raddoppia rispetto a una settimana fa il numero dei tamponi eseguiti: 2.767 in un giorno, come rileva il report della Regione.

Questo, nel dettaglio, il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi venerdì 17 aprile, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 45.172 (come accennato +2.767 rispetto a giovedì). Di questi sono risultati positivi 2.625 (+46), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.139 persone (+31), 296 sono guarite (+12) e 190 decedute (+3). Degli attuali 2.139 positivi, 567 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 46 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.572 (+37) sono in isolamento domiciliare. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 114 (15, 14, 10); Catania, 607 (114, 73, 65); Enna, 304 (170, 29, 25); Messina, 377 (127, 52, 38); Palermo, 335 (71, 44, 25); Ragusa, 59 (5, 5, 5); Siracusa, 101 (58, 60, 16); Trapani, 113 (7, 17, 5).