Le circolari in tema di covid 19 si stanno facendo anche troppe

Le circolari esplicative sui comportamenti da tenere in tempi di coronavirus non finiscono mai, generando anche confusione. L’ultima in ordine di tempo è stata firmata dal dirigente generale della Protezione civile siciliana Calogero Foti. La circolare riguarda in particolare le regole da seguire alla luce della riapertura di librerie e negozi per bambini. Bisogna uscire una volta al giorno per nucleo familiare, anche per acquisti di libri o vestiti per bambini e fare molta attenzione a non sbagliare misure o colori di completini perché Calogero Foti interviene anche sul tema della restituzione o dei cambi merce: “Considerata l’attuale fase emergenziale –si legge nel testo- nel caso di acquisto di capi di abbigliamento per bambini, appare opportuno consigliare l’adozione di accorgimenti utili ad evitare cambi e resi”.

Foti non approfondisce come si potrebbe fare e ribadisce poi l’obbligo di chiusura nei giorni festivi anche per questo tipo di negozi e la necessità per chi lavora nei negozi di generi alimentari di indossare sempre la mascherina e lavarsi frequentemente le mani. Via libera inoltre alle ordinanze dei sindaci, ma solo in senso restrittivo: i singoli Comuni, infatti, potranno contingentare gli orari di apertura o limitare le attività autorizzate, ma non adottare linee più permissive. Un modo come un altro per emanare altre circolare e contribuire alla confusione dei cittadini alle prese con decine di divieti e norme di comportamento.