Coronavirus: la quarantena in mare e il naufragio “fantasma”

L’intensificazione dei viaggi della speranza di migranti disperati in piena emergenza sanitaria da coronavirus ha imposto urgenti contromisure da parte del governo nazionale, con la firma del decreto di quarantena in mare da parte del capo della protezione civile Borrelli, per limitare al minimo gli sbarchi. La sorveglianza sanitaria dei migranti incontra il favore del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, dove proprio nel giorno di Pasqua si è registrato lo sbarco di 101 persone, di cui quasi un terzo minorenni, ora ospitate in una struttura attrezzata tra Ragusa e Comiso, in isolamento e sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine. Poche ore dopo lo sbarco di Pozzallo se ne era verificato un altro, di circa 80 migranti, a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, mentre un terzo natante con 47 persone a bordo è stato soccorso dalla nave umanitaria Aita Mari, che ha poi ricevuto l’assenso allo sbarco da Malta. Al momento sembra scongiurato intanto il naufragio segnalato dalla Ong Sea Watch.

La guardia costiera italiana ha spiegato che il gommone in avaria segnalato era riconducibile ad un vecchio incidente, nel quale le persone a bordo erano state tratte in salvo dalle autorità libiche. Attualmente però ci sarebbe un gommone alla deriva nelle acque del Mediterraneo dei 4 barconi in avaria segnalati nei giorni scorsi. Tutto questo a causa della nuova strategia dei trafficanti di uomini che mettono in mare alla spicciolata dalla nave madre i migranti a bordo di precari gommoni. Intanto i 156 migranti a bordo della nave Alan Kurdi saranno trasferiti nelle prossime ore sulla nave Azzurra della Gnv messa a disposizione dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci per trascorrervi il periodo di quarantena.