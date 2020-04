AUDIO Altri 2 casi di covid 19 nel Ragusano: sono 2 anziani

In apertura del Giornale Radio i 2 nuovi casi di coronavirus nel Ragusano con altrettanti ricoveri in meno di 24 ore all’ospedale Maggiore di Modica. Poi la nuova finanziaria da 2 miliardi varata dalla giunta regionale in Sicilia, come cambierà la scuola nell’Isola dopo l’approvazione del decreto da parte del consiglio dei ministri, tante altre notizie e lo sport ibleo.

GIORNALE RADIO CDR Edizione di mercoledì 8 aprile 2020