Picco coronavirus: piano da 3.405 posti letto con riapertura ospedali chiusi e test rapidi in Sicilia

La Regione si prepara per l’atteso picco e mette in campo un piano da 3.405 posti letto per i malati di coronavirus (2.800 per la degenza ordinaria e 605 per la terapia intensiva) con la riapertura di ospedali chiusi, la trasformazione provvisoria di nosocomi esistenti, l’incremento dei posti nelle terapie intensive in giro per l’isola. Intanto il comitato tecnico scientifico siciliano ha dato il via libera all’uso dei test rapidi nell’isola. Un modo per superare le difficoltà riscontrate con i tamponi. Nonostante siano ormai una ventina i laboratori autorizzati a validarli, mancano reagenti a sufficienza e spesso gli esiti ritardano.

Sul fronte prettamente economico l’isola naviga verso una catastrofe dal punto di vista dei cantieri e del lavoro. Oggi si è insediata una task force a Palazzo d’Orleans per coordinare gli aiuti che vanno da quelli alimentari nell’immediato alla cassa integrazione e fino ai più complessi programmi per la ripartenza del sistema a cui si dovrà pensare non appena il Paese sarà uscito da questa situazione.