Guarito dal covid 19 uno dei 4 bimbi ricoverati a Palermo

È guarito dal contagio da covid 19 uno dei 4 bambini ricoverati all’ospedale Di Cristina di Palermo. Il bimbo ha effettuato il doppio test del tampone che ha dato esito negativo e quindi ha lasciato il nosocomio. Restano ricoverati gli altri 3 bimbi, le cui condizioni non destano preoccupazione. Lo fa sapere all’assessorato regionale alla Salute la direzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera Civico di Palermo. Non è un caso di coronavirus, invece, quello della bambina di 5 anni morta nello stesso ospedale lunedì scorso. La bambina, giunta dal Nisseno, era arrivata come caso sospetto, ma il tampone aveva escluso che il drammatico e fatale malessere fosse legato al covid 19.