Questa edizione del Giornale Radio si apre con la seconda morte in poche ore per coronavirus nel Ragusano. Poi si parlerà del picco del contagio previsto in Sicilia a metà aprile. E ancora come sarà la Pasqua ai tempi del covid 19 e come cambierà la Settimana Santa. Tante altre notizie e lo sport premendo il tasto “Play” sul lettore sotto. Buon ascolto.

GIORNALE RADIO CORRIERE DI RAGUSA Edizione di domenica 29 marzo 2020