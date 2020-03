In apertura del giornale radio il primo morto per coronavirus in provincia di Ragusa. L’uomo era ricoverato da tempo all’ospedale di Modica. E poi altri aggiornamenti sull’emergenza sanitaria covid 19 nel Ragusano, un furto con scasso in un pub a Modica e le notizie di sport.

GIORNALE RADIO CORRIERE DI RAGUSA Edizione di sabato 28 marzo 2020