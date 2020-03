La Sicilia ora progetta e autoproduce mascherine anti covid 19

La Regione Siciliana ha dato i via libera ai prototipi degli strumenti anti coronavirus che erano stati consegnati qualche giorno fa dal Distretto Produttivo Meccatronica. La Sicilia ora progetta e autoproduce anche le mascherine. La Protezione civile regionale è stata autorizzata a fare partire gli ordinativi per le forniture delle già citate mascherine, ma anche di gel igienizzante e visiere protettive 3D per i medici degli ospedali pubblici progettate dalle aziende del Distretto Meccatronica che ha creato due tipologie di filiere: orizzontale, per la produzione massiva di mascherine chirurgiche e diverse filiere verticali per la progettazione, prototipazione e industrializzazione di dispositivi ad alta tecnologia “made in Sicily” da fornire a tutti gli ospedali siciliani per la battaglia contro il covid 19. Il Distretto Meccatronica ha già attivato anche la filiera trasversale della logistica: oltre 250 furgoni saranno attivi in tutta l’isola per la consegna in tempi rapidi dei dispositivi di cui hanno bisogno i sanitari. A giorni arriveranno le prime 100.000 mascherine, i primi 1.000 schermi protettivi 3D per i chirurghi e più di 25.000 chili di gel igienizzante per gli ospedali siciliani. Questa è solo una prima tranche: ogni settimana ci sarà una fornitura.