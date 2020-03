La Sicilia sfonda il tetto dei 1.000 contagi da coronavirus, 33 morti

Si registra un timido accenno di decrescita dei contagi da coronavirus a livello nazionale. Un segnale positivo e incoraggiante che fa intravedere una debole luce in fondo ad un lungo tunnel. Tuttavia, in questo contesto la Sicilia, dove l’epidemia è iniziata dopo, purtroppo vede più distante il picco dei contagi e anche oggi la crescita dei positivi è significativa. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di giovedì 26 marzo, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 9.658. Di questi sono risultati positivi 1.164 (170 in più rispetto a mercoledì), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.095 persone (159 in più rispetto a mercoledì). Sono ricoverati 414 pazienti, di cui 68 in terapia intensiva, mentre 681 sono in isolamento domiciliare, 36 guariti e 33 deceduti (1 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, Palermo e Siracusa, 4 a Messina, 6 a Enna e 16 a Catania).