Covid 19 ha colpito di più a Palermo, Catania e Messina. Ragusa al riparo

La crescita del contagio da coronavirus in Sicilia ha finora riguardato principalmente le 3 aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, dove si sono verificate particolari criticità prese in carico dall’assessorato regionale alla sanità, e sono costantemente monitorati, in particolare nel Palermitano e nel Messinese. In tutti i casi sono stati individuati contatti con provenienza dalla aree di contagio del nord nei 14 giorni precedenti ai blocchi, quindi quando si erano verificati almeno un paio di esodi di massa dal nord al sud. Per questo si raccomandava una maggiore cautela nel rientrare in Sicilia. In provincia di Ragusa i casi sembrano contenuti, al momento sono 9, di cui 7 ricoverati all’ospedale Maggiore di Modica, e ciò fa ben sperare, ma non per questo bisogna abbassare la guardia. Intanto sono stati censiti 37.000 rientri, come confermato dall’assessore Ruggero Razza, e questi soggetti si sono posti in isolamento volontario, con le loro regole di condotta estese anche ai familiari.