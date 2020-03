Coronavirus: arrivato un grosso carico di mascherine in Sicilia

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha reso noto che “Nella notte sono arrivate le mascherine che ci ha fornito la protezione civile, assicurando un rifornimento costante. La giunta ha autorizzato una grande commessa e ci ha confortato la disponibilità del nostro sistema produttivo a sostenere il fabbisogno”. “Il nostro sistema artigianale e imprenditoriale si sta mettendo a disposizione della comunità ed è questa la cosa che più voglio mettere in luce. Abbiamo un dovere, però, dire a chi sta riconvertendo il proprio asset industriale di non fermarsi dopo che finisca l’emergenza Coronavirus. E vogliamo rassicurare queste imprese che hanno convertito le loro produzioni – ha concluso l’assessore – che non saranno lasciate sole dopo la conclusione di questa vicenda”.