Coronavirus: salgono a 4 i morti in Sicilia, 237 i soggetti positivi

C’è la prima vittima in provincia di Enna da covid 19. È un’anziana donna morta ieri il cui tampone, risultato positivo, è stato effettuato dopo il decesso. Attivati tutti i protocolli per i familiari che ora si trovano in quarantena mentre si sta provando a rintracciare tutte le persone che sarebbero entrare in contatto con la donna. La signora era stata portata dai familiari in ospedale a Leonforte, dove poi è morta. È il quarto decesso che si registra in Sicilia collegato alla diffusione al coronavirus.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.916, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 237 campioni (24 più di lunedì).

Risultano ricoverati 114 pazienti (21 a Palermo, 53 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 6 a Enna, 2 a Ragusa, 10 a Siracusa e 7 a Trapani) di cui 28 in terapia intensiva, mentre 112 sono in isolamento domiciliare, 8 sono guariti (3 a Palermo, 2 ad Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa).

Il picco dell’epidemia in Sicilia è atteso entro la fine della settimana come conferma anche il governatore Musumeci che si dice preoccupato della situazione.