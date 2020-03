Dati di domenica: in Sicilia salgono a 188 i positivi al coronavirus, ma cresce il numero di guariti

Gli ultimi dati diffusi dalla Regione Siciliana e aggiornati alle ore 12 di domenica 15 marzo, in merito all’emergenza coronavirus, riferiscono che i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.452. Tutti già trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, gli ultimi 188 campioni positivi (32 in più rispetto a sabato). Risultano ricoverati 71 pazienti (16 a Palermo, 33 a Catania, 7 a Messina, uno a Caltanissetta, 2 ad Agrigento, 2 a Enna, 6 a Siracusa e 4 a Trapani) di cui 15 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare. I soggetti guariti sono 7 (2 a Palermo e Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e 2 deceduti.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola: Agrigento 20; Caltanissetta 2; Catania 91; Enna 2; Messina 10; Palermo 33; Ragusa 4; Siracusa 15; Trapani 11. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.