A Noto un caso di coronavirus, 40 posti letto all’ospedale Trigona

Anche a Noto c’è un caso di coronavirus e sono già scattate le procedure previste dal protocollo. Ma la buona notizia è che da lunedì all’ospedale Trigona saranno allestiti posti letto per i primi interventi in caso di contagio e che arriveranno anche alcuni posti letto per la terapia intensiva. A comunicarlo è il sindaco Corrado Bonfanti, subito dopo averne ricevuto notizia dall’Asp. “Nel ribadire l’importanza di restare a casa – dice il sindaco – voglio tranquillizzare la comunità che tutte le procedure previste dal protocollo sono già state avviate. Il nostro concittadino è ricoverato in reparto a Siracusa, le sue condizioni di salute sono comunque buone. I medici hanno ritenuto necessario il trasferimento in ospedale, mentre la famiglia è in isolamento obbligatorio. Sono stati disposti tutti gli accertamenti del caso per risalire anche agli ultimi movimenti, comunque limitati trattandosi di un pensionato con febbre da 11 giorni. Sono convinto che supererà questo momento e tornerà presto a casa”.

Poi la notizia sul Trigona. “Da lunedì – conclude il sindaco – saranno attivi circa 40 posti letto per i primi interventi destinati ai pazienti contagiati dal Coronavirus e, a seguire, una volta disponibili forniture e macchinari necessari, saranno allestiti 3 o 4 posti letto di rianimazione per i casi più gravi. Vi invito a seguire gli aggiornamenti ed a restare a casa”.