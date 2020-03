Supermercati presi d’assalto per il coronavirus, ma non è il caso

Supermercati presi d’assalto anche in Sicilia da parte di gente convinta che sia il caso di fare scorta di beni di prima necessità: nulla di più inutile e sbagliato. Il nuovo decreto del governo consente difatti di poter uscire di casa proprio per fare la spesa, e la stessa filiera agroalimentare non è al momento messa a rischio dall’emergenza coronavirus. In altre parole, non c’è il rischio che i supermercati si svuotino della merce. I casi più eclatanti si sono registrati a Palermo, mentre in provincia di Ragusa la situazione è pressochè normale. Il personale dei vari supermercati indossa la mascherina di protezione e alle casse viene chiesto di rispettare la distanza di un metro tra una persona e l’altra.