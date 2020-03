Coronavirus: 16.000 i siciliani rientrati nell’Isola, 7.000 le telefonate

Sono 16.000 i siciliani che sono rientrati da sabato in poi nell’Isola e che si sono registrati fornendo i propri dati, come richiesto dalla Regione. Si tratta di siciliani che provengono in maggioranza dalla Lombardia, ma non soltanto da lì Il presidente della Regione Nello Musumeci ha parlato di “controesodo” e ha chiesto al governo nazionale di intensificare i controlli nei porti e nelle stazioni per limitare gli ingressi.

Intanto il termometro del panico scoppiato anche in Sicilia dopo le ultime decisioni del governo nazionale è dato dal numero di telefonate che sono arrivate in queste ore al numero messo a disposizione dalla Protezione civile regionale per fornire assistenza e chiarimenti. Sono oltre 7.000 le telefonate registrate. Il numero, lo ricordiamo, è 800 45 87 87. La protezione civile ha potenziato il servizio aggiungendo ben 24 linee.