Coronavirus: scuole chiuse fino a metà marzo, 18 casi positivi in Sicilia di cui uno nel Ragusano

Scuole di ogni ordine e grado e università chiuse in tutta Italia dal 4 marzo e fino a metà mese: lo ha deciso il governo nazionale in ordine all’emergenza coronavirus. Intanto in Sicilia aumenta il numero dei contagiati da covid 19: i casi al momento sono 18, 15 dei quali asintomatici. In provincia di Ragusa è stato confermato un solo caso positivo: si tratta di una donna 58enne in isolamento volontario in casa e residente al nord, in visita nel nostro territorio per motivi personali prima che scattasse l’isolamento. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza durante il tavolo di coordinamento tra Regione, Anci, prefetture, protezione civile, città metropolitane. Si tratta di casi collegati al focolaio lombardo, mentre un cospicuo gruppo è costituito da docenti di Catania che hanno partecipato ad un incontro a Udine. Dall’inizio dei controlli, come ha spiegato la Regione in una nota, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui 4 già validati (3 a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 5 pazienti (3 a Palermo e 2 a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare.

Intanto è pronto il piano del Governo per aumentare i posti di terapia intensiva su tutto il territorio nazionale. Viene spiegato in una circolare del ministero della Salute, secondo cui si prevede un incremento del 50% dei posti letto in terapia intensiva e del 100% nelle unità di pneumologia e malattie infettive. Prevista la “rimodulazione locale delle attività ospedaliere”, ed è “necessario ridistribuire il personale sanitario per l’assistenza, con un percorso formativo ‘rapido’, qualificante per il supporto respiratorio per infermieri e medici”.